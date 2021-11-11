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Международные резервы России за неделю снизились на $1,1 млрд

Они составили $622,1 млрд

Международные резервы РФ за неделю снизились на $1,1 млрд, до $622,1 млрд - ЦБ.

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Россия
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