ЦБ Узбекистана зарегистрировал систему электронных денег российского сервиса Qiwi

ТАШКЕНТ, 11 ноября. /ТАСС/. Центральный банк Узбекистана зарегистрировал систему электронных денег российского провайдера платежных сервисов Qiwi. Об этом в четверг сообщили корр. ТАСС в пресс-службе финансового регулятора.

"В соответствии с требованиями "Правил выпуска и обращения электронных денег на территории Республики Узбекистан", система электронных денег Qiwi Uzbekistan внесена в реестр систем электронных денег Центрального банка, тем самым разрешена деятельность по выпуску электронных денег", - говорится в сообщении. Отмечается, что оператором системы стала компания Payment Aggregation Sistems, имеющая лицензию платежной организаций и уведомление банка "Капиталбанк".

Российская компания Qiwi предоставляет доступ к финансовым услугам и платежным сервисам, клиенты которых в России и СНГ проводят платежи и совершают денежные переводы наличными или в электронном виде.

Первые системы электронных денег зарегистрированы в Узбекистане в 2020 году, когда ЦБ в соответствии с законом "О платежах и платежных системах" разработал правила их выпуска и обращения. Согласно этим правилам, эмитентом и оператором системы электронных денег могут быть банк-эмитент или платежная организация, имеющие соответствующую лицензию. Выпуск электронных денег на территории республики осуществляется только в национальной валюте. В настоящее время в Узбекистане функционирует около десяти систем электронных денег.