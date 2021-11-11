Госдума приняла закон о штрафах для организаций финрынка за непредставление информации

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий ответственность организаций финансового рынка за намеренное непредставление Федеральной налоговой службе (ФНС) информации о клиенте. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Законом предусматривается установление ответственности организации финансового рынка за непредставление в результате намеренных действий (бездействия) информации о клиенте, выгодоприобретателе и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, за представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной информации по запросу организации финансового рынка в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих. Предусматривается также уточнение термина "финансовые активы" для целей регулирования осуществления автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами.

Соответствующая информация представляется организацией финансового рынка по установленным форматам в ФНС только в электронной форме. Условия, порядок и сроки представления такой информации организацией финансового рынка, ее состав устанавливаются правительством по согласованию с Центральным банком РФ.

Согласно закону, непредставление в установленный срок организацией финансового рынка соответствующей информации влечет взыскание штрафа в размере 300 тыс. рублей. Ко второму чтению было уточнено определение лица, прямо или косвенно контролирующее клиента (выгодоприобретателя).

Закон направлен на реализацию рекомендаций Глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития, касающихся противодействия уклонению от уплаты налогов.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.