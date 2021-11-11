Премьер Саксонии вступился за "Северный поток - 2"

ДРЕЗДЕН /Германия/, 11 ноября. /ТАСС/. "Северный поток - 2" важен для Германии, Москве и Берлину нужно продолжать диалог по разным темам. Об этом заявил в четверг премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в Дрездене.

"Необходимо прекратить "игры" вокруг "Северного потока - 2", - сказал он журналистам. - Это важная стратегическая инвестиция". По его словам, "есть различные интересы, есть противоречия, но главное сохранять диалог".

В ФРГ против проекта выступают "зеленые" и различные природоохранные организации.

И.о. канцлера Ангела Меркель неоднократно говорила, что проект нужно завершить, поскольку Германии требуется больше газа.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимый транспортный оператор - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.