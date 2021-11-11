"Газпром" ожидает утверждения правительством дорожной карты по водороду через месяц

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Газпром" ожидает согласования и утверждения правительством РФ разработанной холдингом дорожной карты о развитии водородной энергетики через месяц. Об этом сообщил глава "Газпром водород" Константин Романов, выступая на международной климатической конференции СОР-26 в Глазго.

"Мы ожидаем, что сможем принять эту дорожную карту совместно с министерствами - Минэнерго, Минпромторгом, Минэкономразвития. И через месяц мы ожидаем, что эта дорожная карта будет утверждена вице-премьером Александром Новаком", - сказал он.

В октябре "Газпром" и правительство РФ подписали соглашение о намерениях по объединению усилий для ускоренного развития технологий на основе природного газа в области водородной энергетики и создания пилотных проектов.

Как отмечал "Газпром", в соответствии с документом компания разработает и представит на утверждение в правительство РФ дорожную карту. В ней будут определены целевые показатели технологического развития, а также план их достижения. Реализовывать дорожную карту газовый холдинг и правительство РФ будут совместно, с привлечением заинтересованных сторон.

О концепции водородной энергетики

В начале августа правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики в России. Первый ее этап рассчитан на 3,5 года, он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.

На следующих этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется создать крупные ориентированные на экспорт производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.

В числе целей утвержденной концепции - раскрытие национального потенциала в области производства, применения и экспорта водорода, а также вхождение России в число стран - лидеров в этой отрасли.