На трех линиях тольяттинского "Автоваза" объявили простой

САМАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Простой объявлен на всех трех производственных линиях "Автоваза" в Тольятти, сообщается в официальном сообществе Профсоюзной организации предприятия во "ВКонтакте" в четверг.

"В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "Автовазу" о простое - приказ № 551 от 11.11.2021 г. "О простое 12 ноября 2021 года". 12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств ПАП В0, СКП и СКП Kalina", - говорится в сообщении.

На указанных линиях собирают модели Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sanderо, Lada Granta и Lada Niva Legend.

"Автоваз" неоднократно за последние месяцы приостанавливал производство из-за проблем с поставками электронных компонентов. При этом в октябре предприятие увеличило продажи на 48,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в годовом выражении продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в РФ уменьшились до 30,9%, до 25,6 тыс. штук. Всего за 9 месяцев было реализовано 294,4 тыс. автомобилей - это на 11,2% выше показателя за аналогичный период 2020 года.

"Автоваз" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности "Автоваза" расположены в Тольятти - АО "Автоваз", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске - ООО "Lada Ижевск".