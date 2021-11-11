В Калининградской области малообеспеченным предоставят "продуктовые" карты

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области возобновят практику предоставления так называемых продуктовых карт малообеспеченным жителям, внедренную в регионе в 2020 году в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг, представляя проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, губернатор области Антон Алиханов.

Адресной госпомощью смогут воспользоваться все получатели региональной социальной доплаты к пенсии и многодетные семьи.

"В рамках мер поддержки жителей области в период пандемии была, на наш взгляд, достаточно успешно апробирована региональная продуктовая карта. С одной стороны, мы поддержали людей в сложный период, с другой - калининградских товаропроизводителей. <...> Считаю необходимым вернуться к этому опыту и поддержать наиболее уязвимые категории граждан. Мы предлагаем ввести региональную выплату в размере 2 тыс. рублей ежемесячно", - сказал он.

Выплаты, по словам губернатора, получат почти 53 тыс. жителей области. На эти цели потребуется порядка 317 млн рублей дополнительных ассигнований. "Это в десять раз больше, чем тот объем поддержки, который мы оказывали в 2020 году", - отметил Алиханов.

Выплату планируется перечислять на социальный счет граждан в течение трех месяцев во втором квартале 2022 года. Льготными средствами можно будет оплатить только российскую продукцию.

В 2020 году разовую меру соцподдержки получили 9 634 человека, из них 6 091 - в виде продуктовой карты. Область одной из первых в стране внедрила такой формат предоставления адресной помощи. К проекту присоединились все основные торговые сети, присутствующие в регионе. Функцию продуктовой карты осуществляла банковская карта "Мир" любой кредитной организации с открытым социальным электронным счетом.