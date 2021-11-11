Госдума одобрила в I чтении защиту рисков неквалифицированных инвесторов в страховании

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту неквалифицированных инвесторов при заключении договоров страхования. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Как отмечают авторы документа, законопроект призван защитить права и законные интересы неквалифицированных инвесторов - физических лиц при заключении договоров страхования, содержащих высокие инвестиционные риски и являющихся сложными для понимания широкого круга граждан, не обладающих специальными знаниями в области финансов.

Законопроект предусматривает, что если условиями договора страхования в сфере деятельности на финансовом рынке определяется, что размер страховой выплаты и (или) инвестиционного дохода зависит от обстоятельств, указанных в законе "О рынке ценных бумаг", а также в иных случаях, предусмотренных Банком России, то страховая организация заключает такой договор страхования при условии, что лицо, имеющее намерение заключить такой договор, признано квалифицированным инвестором либо получило положительный результат тестирования.

При этом основные требования к проведению тестирования устанавливаются на уровне базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации.

Тестирование может проводиться как страховой организацией самостоятельно, так и страховым агентом, являющимся кредитной организацией. Законопроект предусматривает, что в случае нарушения страховой организацией обязанности по проведению тестирования страхователь вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, а страховщик обязан вернуть страхователю страховую премию в полном объеме и возместить все расходы, понесенные страхователем при заключении договора, за вычетом произведенных выплат.

Также проект закона уточняет, что страховая организация вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг".