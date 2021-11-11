В Приднестровье ждут поступления 200 тыс. доз вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Приднестровье ждут поступления из России новой партии вакцины "Спутник V" в объеме 200 тыс. доз. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

"Ожидается поступление из России 200 тыс. доз вакцины "Спутник" на 100 тыс. человек. Документы оформляются в Кишиневе. Как только там будет вопрос решен, ее поставка из России будет осуществлена", - сказал Красносельский.

Он добавил, что "граждане Приднестровья ждут российскую вакцину, так как необходимо начинать ревакцинацию".

Накануне экс-президент Молдавии Игорь Додон, возглавивший молдавско-российский деловой союз, обвинил правительство республики в симуляции переговоров по закупке в России вакцины от коронавируса. По его информации, Москва готова поставить вакцину Молдавии, но нет запроса из Кишинева. В конце октября министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко сообщила о возобновлении переговоров по закупке "Спутника V".

Ранее РФ направила в Молдавию партию этого препарата в качестве гуманитарной помощи. Российская вакцина вызвала большой ажиотаж у населения республики, за ней выстраивались длинные очереди. В 2020 году при правительстве социалистов велись переговоры о закупке 1 млн доз российского препарата, однако пришедшее после проевропейское правительство остановило их и начало закупки у западных производителей.

На сегодняшний день вакцинацию прошли около 25% жителей Молдавии. Стране с населением около 3,4 млн человек, включая непризнанное Приднестровье, необходимо примерно 4,8 млн доз вакцины, чтобы привить 70% жителей. Из этого объема в республику уже поступило более 1,4 млн доз в основном по линии международной платформы Covax ("Ковакс"). В качестве гуманитарной помощи вакцину в Молдавию отправляли также Румыния, Китай, Турция и другие страны.