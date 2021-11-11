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Минфин: доля социальных расходов бюджета Ставрополья в 2022 году составит 68%

Как пояснила министр финансов края Лариса Калинченко, порядка 14 млрд рублей направят на проекты в сфере развития человеческого капитала

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены направить в 2022 году 68% бюджетных расходов на развитие социальной сферы и поддержку населения. Об этом сообщила в четверг зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

"Из 151,7 млрд рублей предлагаемых расходов 68% - расходы отраслей социальной сферы. Тем самым подтверждается социальная направленность расходов регионального бюджета. Общий объем расходов на социальный блок составляет 102,9 млрд рублей", - сказала она во время публичных бюджетных слушаний.

Финансирование национальных проектов в проекте закона о региональном бюджете предусмотрено в объеме 19,7 млрд рублей. "Абсолютно точно, что эта сумма будет скорректирована в сторону увеличения после второго чтения федерального закона о бюджете, когда финансовая помощь регионам будет распределена в полном объеме", - отметила Калинченко.

Из общего объема финансирования национальных проектов в 2022 году в регионе порядка 14 млрд рублей направят на проекты в сфере развития человеческого капитала, пояснила Калинченко.

Депутаты Думы Ставропольского края в октябре начали работу над проектом закона о бюджете на будущий год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно проекту закона, общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 145 млрд 929 млн рублей. Годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2022 год составят 151 млрд 745 млн рублей. Рассмотрение законопроекта планируется на ноябрьском заседании думы.

Теги
Северный КавказСтавропольский край
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