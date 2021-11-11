Минфин: доля социальных расходов бюджета Ставрополья в 2022 году составит 68%

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены направить в 2022 году 68% бюджетных расходов на развитие социальной сферы и поддержку населения. Об этом сообщила в четверг зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

"Из 151,7 млрд рублей предлагаемых расходов 68% - расходы отраслей социальной сферы. Тем самым подтверждается социальная направленность расходов регионального бюджета. Общий объем расходов на социальный блок составляет 102,9 млрд рублей", - сказала она во время публичных бюджетных слушаний.

Финансирование национальных проектов в проекте закона о региональном бюджете предусмотрено в объеме 19,7 млрд рублей. "Абсолютно точно, что эта сумма будет скорректирована в сторону увеличения после второго чтения федерального закона о бюджете, когда финансовая помощь регионам будет распределена в полном объеме", - отметила Калинченко.

Из общего объема финансирования национальных проектов в 2022 году в регионе порядка 14 млрд рублей направят на проекты в сфере развития человеческого капитала, пояснила Калинченко.

Депутаты Думы Ставропольского края в октябре начали работу над проектом закона о бюджете на будущий год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно проекту закона, общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 145 млрд 929 млн рублей. Годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2022 год составят 151 млрд 745 млн рублей. Рассмотрение законопроекта планируется на ноябрьском заседании думы.