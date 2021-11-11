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Профицит счета платежного баланса России с начала года вырос в три раза

Показатель составил $94,4 млрд

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе - октябре 2021 года увеличился более чем в три раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $94,4 млрд, сообщил Банк России.

Регулятор отметил, что ключевую роль в увеличении данного показателя сыграл "рост положительного сальдо торгового баланса, которое превысило на $66,6 млрд значение показателя предыдущего года за счет опережающего наращивания экспорта товаров в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры".

Незначительное увеличение совокупного дефицита остальных компонентов текущего счета также повлияло на рост выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов на фоне оживления деловой активности, добавил ЦБ.

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