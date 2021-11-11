Чистый отток капитала из России с начала года вырос на 54%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - октябрь 2021 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос на 53,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $65,7 млрд, говорится в сообщении Банка России.

По итогам января - октября 2020 года показатель находился на уровне $42,7 млрд.

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора выросло по сравнению со значением предыдущего года на $23 млрд преимущественно за счет операций прочих секторов по размещению активов за рубежом", - пояснил регулятор.

В 2020 года чистый вывоз капитала из России частным сектором возрос в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом и составил $47,8 млрд.