Силуанов: экспортные пошлины на сталь принесут бюджету РФ 150 млрд рублей до конца года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. В бюджет РФ поступит около 150 млрд рублей от экспортных пошлин на сталь до конца года, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

"По экспортной пошлине, которую сегодня мы ввели на металлургов, мы рассчитываем получить порядка 130-150 млрд рублей за полугодие, в годовом выражении - под 300 млрд рублей", - сказал Силуанов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Экспортные пошлины на сталь действуют с 1 августа по 31 декабря 2021 года.

Ранее Силуанов сообщал, что правительство РФ не планирует продлевать пошлины на экспорт стали, поскольку с 2022 года начнет действовать акциз.