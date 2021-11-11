Резидент нижегородской ОЭЗ вложил более 1,2 млрд рублей в производство газовых баллонов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области ООО "РТ-Композитные газовые баллоны" вложил более 1,2 млрд рублей в производство полимерно-композитных газовых баллонов четвертого поколения, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных комплексов. С учетом планируемого роста предприятие намерено через несколько лет занять более 30% российского рынка, сообщает в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Общий объем инвестиций в создание производства газовых баллонов на территории ОЭЗ "Кулибин" составил 1,25 млрд рублей. Из них 500 млн рублей - средства льготного займа Фонда развития промышленности, и 90 млн рублей - субсидия из федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поскольку первым этапом проекта была разработка технологии производства баллонов", - сказано в сообщении.

Компания планирует выпускать до 60 тыс. баллонов в год. При необходимости предусмотрена возможность увеличить мощность предприятия в два раза. С учетом планируемого роста предприятие намерено занять более 30% российского рынка через несколько лет.

"Расширение рынка газомоторного топлива является важной частью государственной программы Российской Федерации по развитию энергетики. Поэтапный переход всех видов транспорта на потребление природного газа в качестве топлива позволит уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и повысит энергоэффективность транспортной системы региона. На сегодняшний день мировых производителей, выпускающих подобные газовые баллоны, единицы", - приводит пресс-служба слова губернатора Глеба Никитина.

Благодаря реализации проекта в регионе создано 179 новых рабочих мест. Никитин отметил, что работа по привлечению новых инвесторов в область играет важнейшую роль не только в экономическом, но и в социальном плане. "Это и новые налоговые отчисления, которые впоследствии направляются на ремонт школ, детских садов, строительство дорог, благоустройство, и новые высокопроизводительные рабочие места", - добавил Никитин.

Генеральный директор компании Дмитрий Кулянов отметил, что продукция компании будет отличаться конкурентоспособностью и иметь хорошие перспективы в части импортозамещения и выхода на экспорт. "В первую очередь, в качестве зарубежного рынка сбыта мы видим Индию. Эта страна сегодня является самым большим потребителем газовых баллонов, так как там больше всего техники, работающей на газомоторном топливе", - цитирует Кулянова пресс-служба.

ОЭЗ "Кулибин"

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Ее площадь составляет 72,3 гектара. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и до 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспорт. Площадка обеспечена всей необходимой для работы инфраструктурой и коммуникациями.

"РТ-Композитные газовые баллоны" - третье предприятие, которое запустит свое производство на территории ОЭЗ. В конце 2020 года состоялся запуск производства изделий из пластмасс компании ООО "Пластматика", а в сентябре 2021 года - запуск участка по производству полиуретановых материалов ООО "Хома Адгезив". На данный момент свои проекты реализуют еще четыре компании.