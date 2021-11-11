Бюджет Республики Дагестан на 2022 год прогнозируется дефицитным

МАХАЧКАЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Бюджет Дагестана на 2022 год прогнозируется дефицитным. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

"Руководитель регионального Минфина сообщил, что бюджет Дагестана на 2022 год прогнозируется дефицитным. Основной источник доходов - налоговые поступления (прогноз - 41,6 млрд рублей). Тем самым бюджет прогнозируется дефицитным (дефицит в сумме 14,182 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доходы бюджета составят 158,4 млрд рублей.

"Расходы "подросли" и составят 172,6 млрд рублей. Самые большие объемы расходов предусмотрены на образование, здравоохранение, повышение МРОТ", - добавили в пресс-службе регионального Минфина.