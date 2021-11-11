Росатом в сжатые сроки подготовит для Венгрии дополнительные данные по АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Росатом с пониманием относится к тому, что Агентство по атомной энергии Венгрии хочет убедиться в соответствии АЭС "Пакш-2" всем заявленным параметрам и намерен в сжатые сроки подготовить соответствующую информацию. Об этом ТАСС сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом".

"Росатом с пониманием относится к тому, что венгерский регулятор должен полностью убедиться в соответствии АЭС "Пакш-2" всем заявленным параметрам, которые отвечают законодательству Венгрии, регулирующему вопросы атомной энергии", - заявляют в госкорпорации.

Росатом в лице своей дочерней структуры - АО "Атомстройэкспорт" - вплотную работает со своим венгерским партнером, заказчиком "Пакш-2", который и является получателем соответствующих лицензий.

"В настоящее время по дополнительному запросу венгерского атомного ведомства, который был направлен в адрес заказчика, готовится соответствующая информация для дальнейшей выдачи лицензии на реализацию проекта", - рассказали ТАСС в корпорации, отметив, что всю необходимую информацию Росатом и его венгерский партнер намерены предоставить в максимально сжатые сроки.

"Проект "Пакш-2" продолжает поступательно продвигаться в соответствии с заключенным контрактом. Ведутся работы на площадке будущей АЭС, сооружаются вспомогательные объекты строительно-монтажной базы", - рассказали ТАСС в Росатоме.

Агентство по атомной энергии Венгрии 1 октября продлило процедуру получения лицензии на строительство АЭС "Пакш-2" для дальнейшей оценки представленной документации с учетом рекомендаций миссии МАГАТЭ.

В настоящее время на АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС. В декабре 2014 года Росатом и венгерская компания MVM подписали контракт на строительство новых блоков станции. Планируется, что на АЭС "Пакш-2" будут построены два блока (N5 и N6) с реакторами ВВЭР-1200.