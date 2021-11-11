Объем инвестиций в проекты "Енисейской Сибири" до 2027 года составит около 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь", в котором участвуют Красноярский край, Хакасия и Тува, до 2027 года составит порядка 2,5 трлн рублей. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Инвестиции там по-настоящему огромные, до 2027 года предполагается освоить порядка 2,5 трлн рублей, и инвестиционный потенциал до 2035 года - порядка 12 трлн рублей", - сказал Усс.

В КИП входят 32 проекта. В качестве основных губернатор Красноярского края назвал проект компании "Полюс" по новой обогатительной фабрике, модернизацию ряда крупных производств "Норникеля", технологическую долину "Русала" и "Восток Ойл".

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий реализацию нацпроектов в Хакасии, Туве и Красноярском крае, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.