На Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс из Иркутска

БАНГКОК, 11 ноября. /ТАСС/. Первый после возобновления авиасообщения между Россией и Таиландом рейс авиакомпании S7 прибыл 11 ноября на Пхукет из Иркутска. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.

По его словам, "на борту находились 136 пассажиров". Дипломат напомнил, что в ноябре S7 будет выполнять три регулярных рейса на Пхукет в неделю из Владивостока, Иркутска и Новосибирска.

9 ноября Россия возобновила авиасообщение с Таиландом. Полеты осуществляются из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновили международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте).

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом выявили 13 января 2020 года. 11 ноября Минздрав информировал о 7,4 тыс. заразившихся и 57 умерших за сутки. Общее число инфицированных в королевстве превысило 1,99 млн, вылечились более 1,88 млн человек, умерли 19,8 тыс. пациентов.