"Алроса" не ждет изменения налогового режима для алмазодобывающей отрасли в 2022 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Алроса" не ждет изменения налогового режима для алмазодобывающей отрасли России в следующем году. Об этом в ходе телеконференции сообщил глава компании Сергей Иванов.

"Лично я не вижу каких-либо рисков [изменения налогов] в следующем году. Я думаю, это также связано с нашей структурой акционеров и дивидендной политикой, и прозрачностью нашей экономики и денежных потоков для всех акционеров, будь то государство, Якутия или миноритарные акционеры. Я не вижу никаких рисков, и мы сейчас не находимся в процессе обсуждения с государством или Минфином", - сказал он.