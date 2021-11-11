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"Алроса" не ждет изменения налогового режима для алмазодобывающей отрасли в 2022 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Алроса" не ждет изменения налогового режима для алмазодобывающей отрасли России в следующем году. Об этом в ходе телеконференции сообщил глава компании Сергей Иванов.

"Лично я не вижу каких-либо рисков [изменения налогов] в следующем году. Я думаю, это также связано с нашей структурой акционеров и дивидендной политикой, и прозрачностью нашей экономики и денежных потоков для всех акционеров, будь то государство, Якутия или миноритарные акционеры. Я не вижу никаких рисков, и мы сейчас не находимся в процессе обсуждения с государством или Минфином", - сказал он.

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