АКРА присвоило Росатому наивысший рейтинг с прогнозом "стабильный"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг госкорпорации "Росатом" на уровне AAA(RU) c прогнозом "стабильный". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

"Кредитный рейтинг государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" присвоен на уровне финансовых обязательств правительства Российской Федерации вследствие очень высокой оценки степени поддержки корпорации со стороны государства и высокой оценки зависимости от однородных факторов риска", - говорится в сообщении. Одновременно отмечается, что стабильный прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Корпорация является многопрофильной холдинговой компанией, владеющей активами и компетенциями во всех сферах атомной энергетики, говорится в сообщении АКРА. Это геологоразведка и добыча урана, обогащение урана, его конверсия, фабрикация ядерного топлива, энергетическое машиностроение, проектирование и строительство атомных электростанций, производство электрической энергии, вывод из эксплуатации ядерных объектов, обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. В госкорпорацию входят более 300 предприятий и организаций, включая организации ядерного-энергетического комплекса, а также научно-исследовательские институты, предприятия, связанные с ядерным оружейным комплексом, ядерной и радиационной безопасностью, и единственный в мире атомный ледокольный флот.

"Деятельность корпорации не имеет юридических, экономических и иных барьеров для оказания ей поддержки со стороны государства, - отмечает рейтинговое агентство. - Корпорация осуществляет проведение единой государственной политики в сфере ядерной энергетики, а также выполняет международные обязательства РФ в части использования мирного атома и ограничения распространения ядерных материалов. Корпорация выступает уполномоченным инфраструктурным оператором Северного морского пути и владеет единственным в мире атомным ледокольным флотом. Корпорация является неотъемлемой частью национальной экономики и имеет стратегическое значение для государства".

Об агентстве

АКРА - российское рейтинговое агентство, аккредитованное при ЦБ РФ. Создано в Москве 20 ноября 2015 года по решению Банка России. Кредитные рейтинги присваиваются субъектам Российской Федерации, эмитентам ценных бумаг из корпоративного и финансового секторов экономики, выпускам облигаций в рамках структурированного финансирования. Национальная шкала АКРА содержит 19 преддефолтных категорий с буквенным обозначением от ААА до D.

Рейтинги АКРА используются в нормативных актах Банка России и Министерства финансов Российской Федерации. С 14 июля 2017 года согласно законодательству ЦБ РФ использует только рейтинги аккредитованных агентств - АКРА и Эксперт РА.