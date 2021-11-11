"Алроса" может принять решение по восстановлению рудника "Мир" в I квартале 2022 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Алроса" может в I квартале 2022 года принять финальное решение по восстановлению своего некогда крупнейшего рудника "Мир", который был остановлен из-за аварии в 2017 году. Об этом в ходе телеконференции сообщил замглавы компании Алексей Филипповский.

"Мы ожидаем, что финальное решение будет принято где-то позже, в I квартале следующего года, сейчас такой график", - сказал он.

У компании пока есть вопросы по объему капитальных затрат, поскольку "Алроса" хочет использовать при восстановлении рудника технологии без участия людей, но не все из них еще одобрены, добавил Филипповский.

Ранее глава "Алросы" Сергей Иванов сообщал ТАСС, что компания видит хорошие предпосылки для восстановления работы рудника "Мир", но, по его словам, "даже в случае принятия положительного решения к концу года, первую руду мы увидим только через 10 лет".

О руднике "Мир"

В 2019 году "Алроса" приняла концепцию, согласно которой решение относительно будущего рудника "Мир", с 2017 года находящегося на консервации после аварии, будет принято после доразведки глубоких горизонтов месторождения. При условии положительных результатов исследований об экономической целесообразности добычи и подтверждения возможности осуществлять строительство и добычу с обеспечением максимального уровня промышленной безопасности работы по восстановлению рудника могут быть начаты не ранее 2024 года. В таком случае добыча на руднике может возобновиться не ранее 2031-2032 годов.

Авария на руднике "Мир" в Якутии, запасы которого составляют примерно 68,6 млн карат алмазов с уровнем добычи 3,8 млн карат в год, произошла 4 августа 2017 года. В результате прорыва воды из карьера затопило шахту, в которой находился 151 человек. Восемь горняков погибли.

