Инвестиции в реализацию проекта "Восток Ойл" оценивают в 10 трлн рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в реализацию проекта "Восток Ойл" по добыче нефти на севере Красноярского края оценивается в 10 трлн рублей. Об этом в четверг на презентации регионов "Енисейской Сибири" в культурном центре МИД РФ сообщил губернатор края Александр Усс.

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий реализацию нацпроектов в Хакасии, Туве и Красноярском крае, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.

"Здесь же (на севере Красноярского края - прим. ТАСС) планирует реализовать самый крупный в истории страны проект компания "Роснефть". По добыче углеводородов, под названием "Восток Ойл". Он предполагает создание инфраструктуры беспрецедентного масштаба, включая тысячи километров трубопроводов, два аэродрома, морской терминал <…> По некоторым оценкам, - они достаточно точные - реализация этого потребует освоения не менее 10 трлн рублей", - сообщил Усс, добавив, что добыча нефти, после выхода на проектную мощность проекта, может составить там от 50 до 100 млн тонн в год.

Проект "Восток Ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добыча углеводородов на проекте "Восток Ойл" может начаться в 2024 году и доведена до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия. В декабре 2020 года "Роснефть" закрыла сделку по продаже 10% "Восток Ойла" швейцарскому трейдеру Trafigura за 7 млрд €. А в октябре была закрыта сделка по продаже 5% акций в проекте консорциуму из компаний Vitol и Mercantile & Maritime.