"Мы не готовы к таким быстрым изменениям". Герман Греф — об угрозах технологий

"Сберу" исполняется 180 лет. Мы поговорили с главой компании Германом Грефом о том, что сегодня умеет искусственный интеллект и к чему нужно быть готовым людям в мире, где технологии развиваются слишком быстро

Сегодня "Сбер" — одно из главных мест в России, где развивается то, что называется искусственным интеллектом. В собственных лабораториях разрабатывают программы, способные выполнять задачи человека. И довольно быстро внедряют их. Кроме того, "Сбер" участвует в разработке законов, регулирующих создание и применение искусственного интеллекта. Корреспондент ТАСС Иван Сурвилло поговорил с главой компании Германом Грефом о настоящем и будущем искусственного интеллекта. Вот главное из интервью. О слишком быстрых изменениях Мы сейчас переживаем одну из самых радикальных трансформаций за всю историю человечества. Главная технология четвертой промышленной революции, вообще революции, которую мы сегодня видим, — это, конечно же, искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект привносит еще большую скорость в и так уже очень быстро движущийся технологический прогресс. И в общем мы с вами, люди, остались такими же, мы биологически не изменились. Наши реакции остались теми же. Мы абсолютно не адаптированы к этой новой скорости. Мы не готовы к таким быстрым изменениям. Дети и молодые люди испытывают значительно меньший дискомфорт и страх перед новыми технологиями, чем люди старшего поколения, которым достаточно сложно приспособиться к этому абсолютно новому миру. Это ведь не только гаджеты, меняется буквально полностью социальный, экономический уклад. Меняется вся модель человеческой жизни.

Производство АО "ТПО "Киностудия им. М.Горького" и ООО "Ти Эл Вижн" по заказу ООО "С-МАРКЕТИНГ" © ООО "С-МАРКЕТИНГ", 2021 год

О том, что умеет искусственный интеллект Если мы сегодня возьмем работу практически любых коммерческих или некоммерческих организаций, то увидим, что почти везде уже используются те или иные методы искусственного интеллекта. Практически все цифровые продукты, которые вы потребляете, не важно, что это — просмотр видео, новостей, покупка или чтение книг в интернете или потребление финансовых продуктов, — включают в себя все в большей и большей степени продукты искусственного интеллекта. Конечно, искусственный интеллект ничего общего не имеет с определением "интеллект". Сегодня это все-таки алгоритм. Комбинация огромного количества методов и алгоритмов, позволяющих обучать машину определенным навыкам. Эти навыки пока имеют только специфический характер, в отличие от человека, который обладает генеральными навыками. До недавнего времени среди специалистов считалось неприличным обсуждать тему так называемого AGI (Artificial General Intelligence) – общего искусственного интеллекта. Считалось, что это нерешаемая задача. Буквально в последние несколько лет среди крупных имен появились адепты общего искусственного интеллекта. Появились подходы к тому, как на существующих алгоритмах могут строиться AGI-трансформеры. Я убежден в том, что искусственный интеллект переживет своих родоначальников и те подходы, с которыми он начинал. Скорее всего, его будущее — в симбиозе математических и биологических методов. Но хочу оговориться, что существующие методы не исчерпали свой потенциал, и я думаю, что мы увидим очень серьезное развитие навыков искусственного интеллекта на основе тех методов, которые открыты сегодня.

Производство АО "ТПО "Киностудия им. М.Горького" и ООО "Ти Эл Вижн" по заказу ООО "С-МАРКЕТИНГ" © ООО "С-МАРКЕТИНГ", 2021 год

Об этике искусственного интеллекта Сегодня этика искусственного интеллекта — одна из самых важных и проблемных зон, которая должна получить опережающее развитие. Долгое время мы не понимали, что происходит, а просто пытались догонять, создавать саму технологию. Сегодня уже очевиден ряд потенциально негативных последствий, и самое время для детального взвешенного разговора и системной работы, чтобы регулировать этику искусственного интеллекта. Кто виноват в том, что беспилотный автомобиль проезжает на красный свет? Искусственный интеллект не может нести ответственность. Ответственность несет человек, который заложил туда правила. Но нужно понимать, что и в каких случаях является правонарушением или преступлением, а что и в каких случаях — неосторожностью или ситуацией, которую человек не мог предусмотреть. Это очень большая, серьезная работа для специалистов, которые занимаются нейросетями, правоведов, специалистов в области социальных наук, философов. О личном использовании искусственного интеллекта Использую каждый день, как только беру в руки любой гаджет. Я начинаю работать в наших внутренних системах, системы искусственного интеллекта ставят приоритетные задачи в моем графике, приоритетность изучения мной тех вопросов, которые я получаю, скажем, по электронной почте. То есть фактически с того момента, как я начинаю вести осознанный образ жизни, включается искусственный интеллект. Но, к сожалению или к счастью, даже и бессознательную часть моего бытия тоже контролирует искусственный интеллект. У меня на руке кольцо, которое мониторит фазы сна. Показывает, сколько часов я сегодня спал, сколько из них в фазе глубокого сна и так далее. Утром я в том числе смотрю свою готовность, качество сна за сегодняшний день, это очень часто совпадает с моими субъективными ощущениями.

Производство АО "ТПО "Киностудия им. М.Горького" и ООО "Ти Эл Вижн" по заказу ООО "С-МАРКЕТИНГ" © ООО "С-МАРКЕТИНГ", 2021 год