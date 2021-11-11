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Суд рассмотрит иск о взыскании 7,7 млрд рублей с конкурсного управляющего Антипинского НПЗ

Промсвязьбанк считает, что Константин Сичевой нарушил порядок распределения финансов при реализации залогового имущества

ТАСС, 11 ноября. Арбитражный суд Тюменской области 23 ноября рассмотрит иск Промсвязьбанка о взыскании 7,7 млрд рублей с конкурсного управляющего Антипинского НПЗ Константина Сичевого. В качестве причины обращения указано нарушение порядка распределения денежных средств при реализации залогового имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"В Арбитражный суд Тюменской области обратилось ПАО "Промсвязьбанк" с жалобой на действия конкурсного управляющего Сичевого К.М., в которой просит: признать незаконными действия конкурсного управляющего, выразившиеся в нарушении порядка распределения денежных средств при реализации залогового имущества должника, <…> взыскать с конкурсного управляющего в пользу АО "Антипинский НПЗ" убытки в размере 7 763 881 472 руб. <…> Отложить судебное заседание на 23 ноября", - следует из определения суда.

Согласно судебным материалам, в августе текущего года Сичевой также обратился с ходатайством об установлении вознаграждения за работу в размере 5,4 млрд рублей. Рассмотрение дела назначено на 23 ноября. Получить оперативно комментарии сторон ТАСС не удалось.

Антипинский НПЗ находится в промышленной зоне Тюмени. В мае 2019 года НПЗ обратился в арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом, обозначив сумму требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к разбирательству присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. В декабре 2019 года Антипинский НПЗ признали банкротом, на предприятии введена процедура конкурсного производства. В мае 2021 года компания "Русинвест" стала победителем аукциона по реализации имущества банкротящегося Антипинского НПЗ, оно было куплено за 110,8 млрд рублей.

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