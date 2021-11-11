В "Аэрофлоте" заявили, что технологически готовы к введению QR-кодов при полетах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" технологически готова к введению QR-кодов при полетах, их внедрение займет небольшое время, сообщил ТАСС официальный представитель компании Михаил Демин.

"Если соответствующий закон будет принят, то нововведение, связанное с необходимостью проверки дополнительных документов будет реализовано, "Аэрофлот" технологически к этому готов: мы предварительно прорабатывали подобные варианты. Обеспечение новых нормативов законодательства технологически реализуемо, внедрение займет какое-то время, но это достаточно короткие сроки", - сказал он

Ранее в четверг оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Возможные меры ограничения будут действовать до июня 2022 года. В S7 при этом заявили, что введение QR-кодов может привести к падению пассажиропотока на рейсах внутри РФ на 50% . Введение проверки QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки, считают в S7.