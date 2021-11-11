Тюменская область, ХМАО и ЯНАО завершили запланированные на 2021 год дорожные работы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) завершили запланированные на 2021 год дорожные работы, сообщается в четверг на официальном сайте полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

"Три субъекта Уральского федерального округа в полном объеме завершили дорожные работы, запланированные на 2021 год: это Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, в остальных регионах работы также близки к завершению", - цитируют в сообщении Якушева.

По словам полпреда, не менее масштабные задачи стоят на следующий дорожно-строительный сезон, идет подготовка проектно-сметной документации на 2022 год. К примеру, Челябинская область заключила весь необходимый объем договоров на производство работ.

Отмечается, что Якушев принял участие в работе президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, который в режиме видеоконференции провел вице-премьер Марат Хуснуллин. В ходе него были рассмотрены ход дорожного строительства в 2021 году и планы на 2022-2024 годы в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".