Первый в Сибири сервисный центр финской компании Ponsse открылся в Томской области

ТОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Первый в Сибири сервисный центр компании Ponsse, где будет обслуживаться техника и проводиться обучение специалистов лесопромышленного комплекса, открылся в четверг под Томском. Об этом сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

"Лесопромышленный комплекс Томской области является одним из драйверов экономики региона и активно развивается даже в эти ковидные времена. Мы строим предприятия глубокой переработки, уделяем большое внимание охране лесов, успешно боремся с черными лесорубами, завершаем проект лесосеменного центра на 12 млн саженцев в год. Открытие сервисного центра компании Ponsse, успешно работающей в 40 странах мира, - очередной шаг в развитии отрасли", - сказал Жвачкин на открытии центра.

Он уточнил, что центр займется обслуживанием и продажей оборудования, а также обучением специалистов в сфере лесозаготовки - для этого рядом был построен учебный полигон. Подобных комплексных сервисных центров для ЛПК ранее не было в регионе. Данный проект был реализован по просьбам представителей томского бизнеса. Всего в России три подобных центра. В Томской области, где доля компании в общем объеме лесозаготовительной техники составляет 55%, открылся первый в Сибири.

Как пояснил ТАСС председатель совета директоров компании Ярмо Видгрен, после открытия центра в Томской области еще один будет создан в начале 2022 года в городе Братск Иркутской области, где также развит ЛПК. Инвестиции в томский центр составили более €2 млн, они должны окупиться в течение 15 лет.

Лесопромышленный комплекс - один из ключевых и наиболее экспортоориентированных отраслей в экономике Томской области. Продукция из древесины экспортируется в 17 стран на сумму порядка $150 млн, преимущественно - в азиатские страны. При этом отправляется только переработанная древесина и продукция из нее. На данный момент на востоке региона реализуется крупный проект с китайскими инвесторами, а также три проекта по комплексной переработке древесины, общей стоимостью более 7,5 млрд рублей.