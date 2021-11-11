МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Алроса" планирует добыть 33-34 млн карат алмазов в 2022 году, а выйти на показатели добычи в 35-36 млн карат не позднее 2026 года. Об этом в ходе телеконференции сообщил замглавы компании Алексей Филипповский.

"В текущий момент мы видим [добычу в 2022 году] между 33 и 34 млн карат. В 2023 году цифра должна быть выше 34 [млн карат], и мы должны достигнуть нашего ориентира в 35-36 млн карат где-то в 2025 году, самое позднее - в 2026", - сказал он.

"Алроса" планирует продать 100% добытых в следующем году алмазов и не ждет увеличения своих запасов - они останутся на текущем исторически низком уровне, добавил глава компании Сергей Иванов.

"Алроса" прогнозирует свои запасы алмазов на уровне 9-10 млн карат на конец 2021 года, отметил Филипповский.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении находятся почти 34% акций.