СМИ: Apple позволит близким пользователя получить доступ к его данным в случае смерти

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Компания Apple в новой версии операционной системы позволит близким пользователя получить доступ к его личным данным после смерти. Об этом сообщил в среду портал The Verge.

По его сведениям, новая функция, которая получила название Digital Legacy (с англ. "Цифровое наследие"), даст право пользователю назначить до пяти человек, которые после его ухода из жизни получат доступ к облачному аккаунту iCloud.

Нововведение будет доступно для пользователей, которые обновят ОС своих мобильных гаджетов до версии 15,2, она в настоящее время проходит бета-тест. Для назначения тех, кто получит доступ к личным данным после смерти, пользователю будет достаточно зайти в настройки и указать соответствующих людей из списка контактов.

Как отмечает издание, после ухода из жизни Apple все равно потребует от указанных близких пользователя предъявить свидетельство о смерти, однако в целом процесс сильно упростится, так как в настоящее время доступ к личной информации умершего можно получить только по предписанию суда.