"Фридом финанс" подал заявку на участие в IPO СПБ биржи на $150 млн

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Фридом финанс" подал заявку на участие в первичном размещении акций (IPO) СПБ биржи на $150 млн. Об этом ТАСС сообщил CEO Freedom Holding Corp. и основатель "Фридом финанс" Тимур Турлов.

"Размер заявки равен объему размещения. Мы действительно готовы купить весь предложенный объем по той цене, которая предложена, считаем ее привлекательной", - сообщил Турлов, подтвердив, что речь идет о размере заявки в $150 млн.

При этом заявка отражает не только собственный спрос компании, но и нереализованный спрос клиентов, также пояснил он. "Мы совсем недавно реализовали свой пакет акций торговой площадки сопоставимого размера в последнем отчетном периоде через закрытый фонд. <…> Когда мы собирали маркетинг, мы столкнулись со спросом гораздо большим, чем могли продать", - добавил CEO холдинга.

Как сообщили ТАСС источники на финансовом рынке, знакомые с ходом сделки, книга была практически заполнена без учета заявки "Фридом финанс". Ранее собеседники агентства сообщали, что размещение торговой площадки может быть осуществлено по верхней границе ценового диапазона, который установлен в $10,5-11,5 за акцию.

Окончательная цена акции будет установлена после завершения формирования книги заявок 18 ноября 2021 года и объявлена 19 ноября 2021 года. В рамках IPO СПБ биржа намерена привлечь $150 млн, разместив до 14,3 млн акций.