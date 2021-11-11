Аэропорт Сочи обслужил рекордные 10 млн человек за 10 месяцев

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт города Сочи с начала года принял более 10 млн пассажиров. Это четвертый рекорд пассажиропотока в аэропорту за 10 месяцев 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла в четверг.

"Международный аэропорт Сочи установил четвертый с начала года рекорд по пассажиропотоку. В разгар ноябрьских выходных воздушная гавань юга России впервые в своей истории преодолела 10-миллионный рубеж по числу пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к концу октября пассажиропоток за 10 месяцев достиг 9 млн 998 тыс. человек. Это на 77% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда пассажиропоток составил 5 млн 641 тыс. человек.

По информации пресс-службы, услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались 9 млн 879 тыс. человек, что на 77% выше прошлогодних показателей. На международных линиях рост составил 63%.

"Наиболее популярными маршрутами по внутренним направлениям остаются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Среди международных направлений по-прежнему доступны для полетов рейсы в такие страны, как Армения, Турция, Белоруссия, Узбекистан и Таджикистан", - добавили в пресс-службе, отметив, что несмотря на ограниченную географию зарубежных маршрутов, аэропорту Сочи третий месяц подряд удается сохранять положительную динамику в обслуживании международных направлений и сокращать разрыв с докризисными показателями.