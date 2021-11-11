Власти Липецкой области дополнительно выделили 2,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

ЛИПЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Липецкой области дополнительно направили свыше 2 млрд рублей с начала года на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщил в четверг глава администрации региона Игорь Артамонов, комментируя сессию областного совета депутатов, где рассматривались поправки в бюджет текущего года.

"В целом ассигнования на здравоохранение увеличились в течение года по сравнению с первоначальным планом на 3 млрд 468 млн рублей, из них 2 млрд 312 млн рублей выделено на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции", - сказал Артамонов. В частности, почти 700 млн рублей выделели на приобретение расходных материалов для тестирования граждан на коронавирус, лекарства для льготников и для лечения ковидных больных как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

Артамонов отметил, что за счет бюджетных средств коронавирусные госпитали появятся в Данковском, Усманском и Тербунском районах, а работники бригад скорой помощи и медработники, участвующие в проведении вакцинации населения, получат стимулирующие выплаты. "Также будет закуплено оборудование и проведены ремонтные работы в учреждениях здравоохранения", - заметил Артамонов. Около 170 млн рублей, по его словам, дополнительно выделено на погашение кредиторской задолженности за лекарства, продукты питания, коммунальные услуги учреждениям здравоохранения области, финансируемым за счет средств обязательного медицинского страхования.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, изменения в бюджете текущего года коснулись и других отраслей, прежде всего социальной сферы. "С учетом вносимых изменений областной бюджет в 2021 году по доходам и расходам составит 82 млрд 695 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.