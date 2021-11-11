Экс-директор "Далура" возместил ущерб, причиненный компании

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Экс-директор компании "Далур" (предприятие входит в АРМЗ, горнорудный дивизион Росатома) Николай Попонин, задержанный по обвинению в превышении полномочий и коммерческом подкупе, ранее добровольно возместил ущерб, нанесенный предприятию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АРМЗ.

"Попонин Н. А. добровольно возместил данный ущерб, и на сегодня АО "Атомредметзолото" материальных претензий к нему не имеет", - сообщили в дивизионе. Трудовой договор с Николаем Попониным был расторгнут по инициативе совета директоров АО "Далур" с 10 июня 2021 года, отметили в АРМЗ. Причиной такого решения послужил выявленный службой безопасности и внутреннего контроля управляющей компании факт причинения предприятию ущерба, к которому имел отношение Николай Попонин.

Как сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Курганской области, в отношении бывшего генерального директора акционерного общества "Далур" Николая Попонина было возбуждено уголовное дело, он задержан. Оперативные материалы собраны УФСБ России по Курганской области, при содействии службы безопасности головной компании.

"По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, занимая должность генерального директора АО "Далур", являясь лицом, выполняющим управленческие функции и используя свое должностное положение, получил от руководителя подрядной организации коммерческий подкуп в сумме 700 тысяч рублей за содействие в заключении договора подряда на выполнение технических работ на одном из месторождений и оплату в полном объеме. Стоимость работ по заключенному договору выполнения работ и поставки технического оборудования составила 56 миллионов 900 тысяч рублей", - говорится в релизе. Как утверждает следствие, экс-директор перечислил компании деньги, зная, что работы не были выполнены. Таким образом ущерб госпредприятию составил 8 млн рублей.

Следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Курганской области провели обыски дома у Попонина. Изъяты крупные суммы денег, а также предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Подозреваемый задержан, говорится в сообщении СУ СК, решается вопрос об избрании меры пресечения. Бывший руководитель предприятия подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 7 ст. 204, ч. 1 ст. 201 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере и злоупотреблении полномочиями).