Служба информбезопасности портала госуслуг переведена на усиленный режим работы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Портал госуслуг находится под беспрецедентной кибератакой, служба информационной безопасности портала переведена на усиленный режим работы. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры.

"Госуслуги" второй день подвергаются самой мощной за все время функционирования портала кибератаке. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал. Отдельным объектом атаки являлся робот Макс. Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций. Служба информационной безопасности госуслуг переведена на усиленный режим работы", - отметили в Минцифры.

Ранее в Минцифры сообщили, что рекордная по мощности атака на портал госуслуг, свыше 680 гигабит в секунду, отражена 10 ноября 2021 года. Также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщал, что Минцифры проведет дополнительное тестирование портала госуслуг в связи со сбоем в сроках действия COVID-сертификатов.

