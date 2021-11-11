Средняя ставка по ипотеке в сентябре в Москве выросла до 8%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Средние ставки по рублевой ипотеке в сентябре по сравнению с январем 2021 года выросли в Москве на 0,7 процентного пункта (п.п.), до 8%, а в Московской области - на 0,5 п.п., до 7,8%, говорится в сообщении Главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу.

Рост произошел, как отмечается, на фоне повышения ключевой ставки Банком России в марте - сентябре. "Основной вклад в рост ипотечных ставок за девять месяцев 2021 года внесло повышение ставок банками в июле текущего года", - отмечается в сообщении.

Согласно данным главного управления, количество выданных в Москве и Московской области ипотечных кредитов за девять месяцев текущего года выросло почти на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило. Всего с января по сентябрь в Московском регионе выдано 179,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов: заемщики Москвы получили порядка 99,4 тыс. таких кредитов на сумму почти 625 млрд рублей, а Московской области - 79,8 тыс. кредитов на сумму почти 343 млрд рублей.

Средний размер ипотечного кредита в Москве в январе - сентябре текущего года составил 6,3 млн рублей, а в Московской области - 4,3 млн рублей.

Отмечается, что поддержку ипотечному кредитованию в первом полугодии 2021 года оказывали сохраняющиеся на исторически низких уровнях ставки по ипотечным ссудам в связи с действием ряда государственных программ: льготная, семейная и сельская ипотека, региональные программы субсидирования ставок. При этом в июле объем выданных ипотечных кредитов в Московском регионе снизился больше, чем на четверть по сравнению с июнем текущего года, что было связано с ужесточением условий программы льготной ипотеки.

В августе 2021 года по сравнению с июлем объемы выданных ипотечных кредитов в Москве и Московской области выросли на 2%, а в сентябре этого года по сравнению с августом рост составил уже порядка 10%. Восстановлению популярности жилищного кредитования способствовала госпрограмма семейной ипотеки, срок действия которой в августе был продлен правительством РФ до конца 2023 года. ТТакже повлияли и рыночные ипотечные программы в условиях активного предоставления московскими застройщиками скидок и рассрочек клиентам при покупке жилья.