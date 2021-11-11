Более 1 млрд руб. направят в Калужской области на мероприятия по очистке воды в 2022 году

КАЛУГА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей направят на реконструкцию очистных сооружений и строительство станций по очистке воды в Калужской области в 2022 году. Об этом в четверг сообщает пресс-служба законодательного собрания Калужской области.

"В рамках регионального проекта "Чистая вода" на строительство четырех станций очистки воды в Дзержинском районе и одной в селе Хвастовичи запланировано 527 млн рублей. На реконструкцию комплекса очистных сооружений канализации в городах Юхнове и Ермолино направят 587 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

Председатель законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев добавил, что депутаты будут настаивать на увеличении финансирования по подпрограмме "Чистая вода", поскольку его недостаточно для обеспечения жителей Калужской области чистой водой. "Некоторые населенные пункты потребляют пока еще некачественную воду. В этом направлении активно работает наш областной водоканал, который сам выпускает станции обезжелезивания и устанавливает их в маленьких населенных пунктах. И эту работу надо продолжать, мы планируем выйти с поправкой - ориентировочно это будет увеличение на 145 млн рублей", - приводит пресс-служба слова Новосельцева.

Он также отметил, что поправки в бюджет на 2022 год также внесут по направлению инициативного бюджетирования, поскольку строительные материалы подорожали. В настоящее время расходы на эти цели составляют 150 млн рублей. "Муниципалитеты уже изготовили проекты, в реализации которых планируется участие и средств населения. И мы не можем за счет граждан выровнять теперь разницу, возникшую в результате роста цен. Мы считаем, что это нужно сделать за счет областного бюджета, это обойдется в 50 дополнительных млн рублей", - добавил глава заксобрания региона, слова которого приводит пресс-служба.