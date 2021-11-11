Эксперт: продажу авиабилетов можно разрешить без QR-кода с последующей вакцинацией

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Союз агентств делового туризма предлагает разрешить продажу авиабилетов пассажирам без QR-кода при условии последующей вакцинации от коронавируса, заявил ТАСС основатель и генеральный директор компании "Аэроклуб" Денис Матюхин.

"Мы хотели бы обратить внимание авторов инициативы на ряд вопросов, ответы на которые пока остаются открытыми - например, вопрос о возможности заблаговременного приобретения авиабилета пассажиром без QR-кода. Даже для индустрии делового туризма средняя глубина бронирования составляет 25 дней - срок, достаточный для прохождения полного курса вакцинации двухкомпонентной вакциной. Для сегмента массового туризма этот показатель будет еще выше", - сказал Матюхин.

Союз считает нецелесообразным лишать пассажиров возможности приобрести билеты заранее и пройти за этот период вакцинацию, а авиакомпании - возможности планировать загрузку рейса, отметил он. По словам эксперта, участники союза поддерживают инициативу по введению процедуры проверки QR-кодов на транспорте. Массовая вакцинация особенно важна для туристической индустрии, а отсутствие гарантий безопасности является прямым препятствием для восстановления отрасли.

При этом важно понимать, что интеграция авиакомпаний и турагентств с соответствующими базами данных для автоматической проверки QR-кодов уже на этапе онлайн-бронирования является достаточно сложной с технологической точки зрения процедурой, подчеркнул Матюхин.

"Поэтому мы выступаем за взвешенную позицию в отношении сроков внедрения данной инициативы: важно, чтобы у основных участников отрасли было достаточно времени для разработки регламентов и подготовки технологической базы, которая обеспечила бы корректную и бесперебойную работу решения на всех этапах", - резюмировал он.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Об их внесении в Госдуму будет сообщено дополнительно.