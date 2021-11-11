Верховный суд Великобритании завершил рассмотрение иска России по делу о бондах Украины

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Великобритании завершил в четверг рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед РФ по евробондам на $3 млрд.

"Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами. Мы благодарны за подробные дискуссии, которые мы выслушали. Мы вынесем решение в положенный срок", - сказал председатель Верховного суда лорд Роберт Джон Рид по итогам однодневного слушания.

На нем рассматривались апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Само же дело в английских судах рассматривается с 2016 года. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе суда, на вынесение решения может понадобится до девяти месяцев. "Обычно такие решения готовятся от трех до девяти месяцев", - сообщили в суде.

Аргументы сторон

От имени РФ в суде действует доверительный управляющий еврооблигациями - компания The Law Debenture Trust Corporation plc. Пяти судьям Верховного суда предстоит рассмотреть ее аргументы о том, что доводы украинской стороны о давлении со стороны РФ не заслуживают рассмотрения по существу.

Как настаивают представители Киева, Москва якобы оказывала на Украину экономическое и политическое давление, угрожая торговыми санкциями и вторжением на ее территорию, добиваясь выпуска облигаций. По утверждению Украины, в соответствии с английским правом факт "принуждения" якобы является правомерным аргументом для отказа от выплаты долга в качестве средства защиты. В Минфине РФ выражают надежду на то, что судьи придут к выводу о невозможности использовать эту аргументацию.

Слушание в Верховном суде переносились из-за пандемии, а также в связи с рассмотрением дела британской туркомпании Times Travel, с которой судились Международные авиалинии Пакистана. При его рассмотрении судьи постановили, что в английском праве существует понятие "законного экономического принуждения", однако ограничили сферу его применения. Этот прецедент украинская сторона намерена использовать для подкрепления своей позиции, настаивая на праве отказаться от условий договора. Как российская, так и украинская стороны участвовали в слушаниях по делу Times Travel Верховным судом, который вынес свое решение по нему в августе.

История вопроса

В 2013 году Россия купила украинские евробонды на $3 млрд за счет средств Фонда национального благосостояния. Украина должна была погасить бумаги в конце 2015 года, однако новое правительство страны отказалось возвращать долг.

В 2016 году Россия подала иск в Высокий суд Лондона, который, проведя слушания по упрощенной процедуре, обязал Украину выплатить $3 млрд в счет погашения еврооблигаций плюс проценты. Киев это решение обжаловал. Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины, на основании которых она отказывается платить, однако постановил провести отдельный судебный процесс по одному из аргументов, согласно которому Украина выпустила евробонды под давлением РФ.

В конце 2018 года обе стороны подали апелляции в Верховный суд Великобритании. Россия оспаривает решение об отдельном рассмотрении довода о давлении, а Украина - отказ в рассмотрении остальных своих аргументов.

России для победы необходимо, чтобы суд отказал украинской стороне в разбирательстве по доводу о давлении и подтвердил, что остальные ее аргументы не могут быть рассмотрены. Эти доводы следующие: что правительство Украины не имело правомочий выпускать облигации, поскольку не были соблюдены надлежащие процедуры украинского законодательства; что Минфин Украины не был уполномочен выпускать евробонды от имени государства; что отказ Украины возвращать долг являлся законной "контрмерой".

В Минфине РФ выражают уверенность в том, что по всем пунктам Верховный суд Великобритании вынесет решения в пользу The Law Debenture Trust Corporation.