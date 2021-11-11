"Алроса" прогнозирует дальнейший рост цен на алмазы в ближайшие месяцы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Алроса" прогнозирует дальнейший рост цен на алмазы в мире в ближайшие месяцы из-за структурного дефицита предложения на рынке. Об этом в ходе телеконференции сообщил замглавы компании Алексей Филипповский.

"Учитывая текущий структурный дефицит предложения, мы ожидаем дальнейшего роста цен", - сказал он.

Глава "Алросы" Сергей Иванов добавил, что такая ситуация на рынке продлится еще как минимум в течение нескольких месяцев.

Компания также не ждет значительного увеличения капитальных затрат как минимум до 2025 года, но уже ощущает давление растущей инфляции и узких мест в мировой логистике, отметил Филипповский. Поэтому совсем необязательно, что капзатраты останутся на уровне 20 млрд рублей в год, считает замглавы "Алросы".

"Я не удивлюсь, если будет около 23-26 млрд [рублей] в 2022 году, и затем, если инфляция будет расти, то могут увеличиться [капзатраты] еще больше", - сказал он.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.