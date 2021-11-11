Bloomberg: ЕС представит план экономического противостояния с Китаем на $46 млрд

ТАСС, 11 ноября. Евросоюз на следующей неделе должен представить стратегию, которая предусматривает выделение более €40 млрд ($45,9 млрд) на развитие технологий и инфраструктуры для противоборства с Китаем. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа.

Утверждается, что Брюссель намеревается противодействовать реализации экономической инициативы Пекина "Один пояс - один путь". По данным агентства, новая стратегия ЕС под названием "Глобальные ворота" (Global Gateway) предусматривает вложения в проекты в сферах торговли, транспорта, цифровых технологий и энергетики в различных уголках планеты.

Как пишет Bloomberg, в проекте документа сказано, что этот план "обеспечит зонтичный бренд для инвестиций ЕС в инфраструктуру по всему миру", которые уже являются "обширными". Брюссель стремится укрепить связи между членами Евросоюза и сотрудничество с партнерами в других регионах. Агентство уточняет, что средства планируют выделить в виде финансовых обязательств механизма Европейского фонда устойчивого развития. Кроме того, в проекте документа отмечено, что в будущем должен существенно вырасти объем инвестиций ЕС во взаимосвязанность стран и регионов по программе помощи развитию "Глобальная Европа", суммарный бюджет которой составляет €79,5 млрд ($91 млрд).

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в июне заявил, что Россия заинтересована в активном сопряжении Евразийского экономического союза (членами которого являются РФ, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) и проекта "Один пояс - один путь". Он отметил, что необходимо обсуждать создание совместных цифровых и транспортных коридоров, а также гармонизацию таможенных процедур, процедур фитосанитарного и ветеринарного контроля.