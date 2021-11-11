Индексы РТС и Мосбиржи 11 ноября выросли на 0,4-0,05%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский рынок вырос вслед за нефтяными котировками. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,4%, до 4189,35 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,05%, до 1854,48 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:00 мск снизился на 0,25%, до 71,12 рубля, евро - на 0,03%, до 81,61 рубля.

Российский рынок акций в четверг торговался преимущественно в красной зоне, настрой инвесторов оставался сдержанным, подчеркнул инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

"В конце недели ждем нейтральной динамики индексов, фактор пятницы может сдерживать покупателей. Завтра мы узнаем уровень безработицы в Китае, объем промышленного производства еврозоны в сентябре и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в первый месяц осени. Из финрезультатов компаний в рамках сезона отчетностей за III квартал в пятницу выделим отчеты Astrazeneca, Mitsubishi UFJ", - отмечает эксперт.

Корпоративный сектор

"Лидером роста выступили бумаги золотодобытчиков. На фоне общей напряженности на рынке, акции "Полюса" (+5%), "Полиметалла" (+3,8%) и Petropavlovsk (+4,5%) продолжили уверенно расти вслед за стоимостью золота", - указывает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Голованов.

Положительная динамика в акциях "Полиметалла" формирует отскок после затяжного провала. "Бумага вернулась к 1 447 руб. и после закрепления над 1 500 руб. может расти к 1 550/1 650 руб.", - поясняет старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Компании финансового сектора двигались разнонаправленно. Так, акции Сбербанка (+1%) и ВТБ (+1,3%) отыгрывали вчерашнее падение, а бумаги TCS Group (-2,7%) продолжили корректироваться после достижения своих максимумов", - отметил Алексей Голованов.

Рынок на завтра

В пятницу, 12 ноября, преобладают шансы роста российского фондового рынка, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Целевые диапазоны закрытия торгов во вторник для индекса Мосбиржи составляют 4120-4220 пунктов, для курса доллара - 70,5-71,5 рубля.