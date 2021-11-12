Продажи Tmall Alibaba на День холостяка в Китае превысили $84 млрд

ШАНХАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Общий объем продаж на принадлежащей корпорации Alibaba платформе Tmall по случаю скидок на отмечаемый в Китае 11 ноября День холостяка составил 540,3 млрд юаней (около $84,2 млрд). Такие данные компании были отражены в полночь на табло по итогам акции в принадлежащем Alibaba центре научного взаимодействия наукограда будущего в провинции Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян), сообщает информационный ресурс Sina.

Предзаказ на товары со скидкой был открыт еще 20 октября. В акции приняли участие порядка 14 млн различных наименований товаров 290 тыс. брендов. Первое окно для покупок открылось 1 ноября и продлилось до 3 ноября. Таким образом, как и в прошлом году, к акции было добавлено три дополнительных дня. Второй шанс приобрести товары со скидками покупатели получили непосредственно на День холостяка 11 ноября.

В этом году были значительно превышены показатели 2020 года. За первый час распродаж объем продаж свыше 2,6 тыс. брендов превысил соответствующий показатель за весь день 11 ноября в прошлом году. Продажи 78 брендов за 11 ноября в этом году выросли с десятков миллионов юаней в прошлом году до сотен миллионов юаней у каждого.

День тотальной распродажи, называемый в Китае "Днем холостяка", или Всемирным днем шопинга, проводится на площадках Alibaba 11 ноября с 2009 года. В этот день в течение 24 часов магазины значительно снижают цены на всех торговых онлайн-площадках компании.

Наряду с торговыми площадками Alibaba, среди которых Taobao, Tmall, AliExpress, ежегодно к тотальной распродаже в День холостяка присоединяются и другие онлайн-торговые площадки, в частности JD.com, Pinduoduo, а также торговые центры, супермаркеты, магазины, которые радуют покупателей различными скидками и акциями. В частности, объем продаж JD.com в этом году превысил 349,1 млрд юаней (около $54,5 млрд). Тотальная распродажа стартовала в Китае в полночь четверга по местному времени (19:00 среды мск) и продлилась ровно 24 часа.

В 2020 году организованная Alibaba глобальная распродажа завершилась продажами на платформе Tmall на сумму в 498,2 млрд юаней (около $77,7 млрд).