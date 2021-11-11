Акции "Сургутнефтегаза" на Мосбирже выросли на 21% при отсутствии новостей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Сургутнефтегаз" в ходе торгов на Московской бирже на 18:30 мск выросли на 20,9%, до 40,850 руб. за бумагу, при отсутствии новостей, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 19:47 мск акции компании замедлили рост до 16,2%, или 39,225 руб. за бумагу.

"Сургутнефтегаз" - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основные направления деятельности "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.