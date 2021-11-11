"Россети" начали внедрять систему инновационного менеджмента

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" начала внедрение системы организации бизнеса, при которой все сотрудники компаний вовлечены в процесс использования инновационных и прорывных технологий. Первой компанией холдинга, использующей данный метод, стала "Россети Сибирь", говорится в сообщении.

"Организационные инновации - один из приоритетов группы "Россети" в рамках реализации программы инновационного развития 2020-2024 годов с перспективой до 2030 года. Документ предполагает не только реализацию новейших технологических решений, но и формирование экосистемы для их поиска, отбора и внедрения", - уточнили в компании.

Отмечается, что распространение инновационного менеджмента в других компаниях группы создаст условия для выработки политики и постановки целей в области передовых технологий, а также обеспечит высокий уровень вовлеченности каждого сотрудника в инновационную деятельность. В свою очередь, это приведет к опережающему развитию электросетевого комплекса.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.