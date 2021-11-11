Пострадавший от ограничений малый бизнес в Архангельской области получит льготный заем

АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Архангельской области окажут поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от введенных в регионе антиковидных ограничительных мер, говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации области.

"Субъектам малого и среднего предпринимательства региона, пострадавшим от ограничений, будут предоставлены дополнительные меры поддержки. Распоряжением правительства Архангельской области утвержден соответствующий план мероприятий", - говорится в сообщении.

Помощь смогут получить субъекты малого и среднего бизнеса и социально ориентированные некоммерческие организации, пострадавшие от ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в том числе в связи с установлением нерабочих дней 30 октября - 7 ноября 2021 года. "Одна из основных мер поддержки - это возможность получить льготный заем под низкий процент. Мы возобновляем программу 2020 года "Антикризисные меры". Будет произведена докапитализация Фонда "Развитие", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства - министра экономического развития, промышленности и науки региона Виктора Иконникова.

Предприниматели смогут получить до 500 тыс. рублей под 1% годовых сроком до двух лет. Губернатор согласовал выделение на эти цели 10 млн рублей из резервного фонда правительства Архангельской области. Заявления на получение льготного кредита микрокредитной компанией "Архангельский региональный фонд "Развитие" будут приниматься с первого декабря.

Кроме того, будет снижена ставка арендной платы до одного рубля за один кв.м. по договорам аренды государственного и муниципального имущества для субъектов малого и среднего бизнеса и по договорам аренды государственного имущества для социально ориентированных некоммерческих организаций, пострадавших от ограничений.

Также правительством Архангельской области прорабатываются меры по предоставлению льгот по налогам для субъектов малого и среднего бизнеса.

С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или наличии медотвода от вакцинации. С 29 октября QR-коды требуются для посещения объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, при этом доля таких товаров должна составлять в ассортименте не менее 50%.