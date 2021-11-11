В Коми увеличат объем средств на "народный бюджет" в 2022 году

СЫКТЫВКАР, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми планирует увеличить объем средств на "народный бюджет" на 29% - с 310 млн рублей, выделенных в 2021 году, до примерно 400 млн рублей в 2022 году. Средства на проекты благоустройства увеличат, несмотря на остродефицитный бюджет региона, сообщил в четверг глава республики Владимир Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на странице региона в "Вконтакте".

"Средства "народного бюджета" хорошо работают на проекты, которые вы же сами и выбираете. Это не навязывается сверху, что нужно сквер сделать или парк облагородить. Мы из года в год объем средств увеличиваем, даже с учетом дефицитного бюджета. В этом году затратили 310 млн рублей, в 2022 году планируем выделить еще больше - около 400 млн рублей, потому что инфляция, и идет очень много заявок уже внутри одного населенного пункта, спор между проектами, все они важные. Мы на это не жалеем денег, такие проекты нужны", - сказал глава Коми.

На средства "народного бюджета" жители строят спортивные и детские площадки, благоустраивают места отдыха, приводят в порядок мемориалы, кладбища, ремонтируют сельские дороги и тротуары, колодцы, развивают туризм на местах.

Проект бюджета региона на 2022 год сверстан и утвержден республиканским правительством с дефицитом 8,7 млрд рублей, или 12% от собственных доходов региона. Доходы бюджета на 2022 год запланированы в объеме 84,2 млрд рублей, расходы - 92,9 млрд, дефицит планируется покрывать за счет заимствований. Утверждаться бюджет будет на заседании Госсовета Коми в декабре.