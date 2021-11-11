Губернатор поручил вернуть налоговые льготы предпринимателям в Ивановской области

ТАСС, 11 ноября. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил вернуть меры поддержки предпринимателей в виде налоговых льгот на имущество до конца 2021 года. Это позволит торговым центрам гибко подойти к вопросу арендной платы для арендаторов в период действующих ковидных ограничений, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Губернатор поручил департаменту экономического развития и торговли Ивановской области возобновить льготы для торговых центров по налогу на имущество в обмен на неповышение или снижение арендной платы. Снижение налога на имущество для ТЦ по цепочке позволит торговым центрам гибко подойти к вопросу арендной платы для своих арендаторов", - говорится в сообщении. Уточняется, что такая мера действовала в регионе с апреля и до конца 2020 года.

Воскресенский подчеркнул, что правительство региона готово оперативно принять соответствующее решение, поскольку подобная мера поддержки уже действовала в Ивановской области в 2020 году. "Прошу такие льготы ввести, как минимум, на ноябрь и декабрь 2021 года", - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что главное условие для снятия ограничений - улучшение ситуации с заболеваемостью. "Как только увидим, что ситуация улучшается, растет уровень вакцинации, снижается заболеваемость, конечно, будем немедленно смягчать ограничения. При первой же возможности эти QR-коды отменим", - сказал он.

Как сообщалось, систему QR-кодов для посещения торговых центров и учреждений культуры ввели в Ивановской области на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В последующем местные власти продлили это решение с формулировкой "до улучшения эпидситуации".

В Ивановской области зарегистрировали более 57 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за предыдущие сутки поставили 231 диагноз. В ковид-госпиталях находится почти 2,5 тыс. пациентов, в том числе на койках с кислородом - свыше 1,5 тыс. человек.