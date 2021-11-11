Вице-премьер РФ назвал санкции в отношении "зеленых" проектов угрозой для человечества

ГЛАЗГО, 11 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил, что санкции в отношении "зеленых" проектов могут создавать угрозу для человечества. Об этом он заявил, выступая в четверг на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Доступ к финансам, когда речь заходит о решении климатических проблем, проблем повышения температуры, не должен быть ограничен никакими рестрикциями. Те, кто ограничивают этот доступ, фактически создают угрозу для человечества", - сказал Оверчук. "Поэтому мы выступаем за то, чтобы финансирование было вне всякого рода рестрикций и ограничений, особенно "зеленых" проектов", - сообщил вице-премьер.

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран.