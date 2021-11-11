Кличко заявил о высокой вероятности веерных отключений на Украине

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Вероятность веерных отключений электроэнергии на Украине очень высока из-за дефицита энергоресурсов. Об этом заявил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.

"Антикризисный энергетический штаб заседал последний раз еще летом. Мы знаем, какая сегодня сложная ситуация. Мы знаем, что сегодня на 12 предприятиях, которые вырабатывают тепло и электроэнергию, недостаточно запасов угля. Сейчас недостаточно газа в хранилищах. Эксперты говорят, что если морозы продержатся несколько недель и будет -15, то риск веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высокий", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

По словам мэра, если кризис в энергетической сфере сохранится, то в конце зимы украинцев ждет и рост цен на продукты питания. Ответственность за сложившуюся ситуацию, согласно мнению градоначальника, несет центральная власть страны.

Как указал Кличко, существуют сложности и с обеспечением энергоресурсами Киева. "Сейчас срочно необходимо созвать заседание антикризисного штаба. Также необходимо увеличить собственную добычу угля", - сказал он.

В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о приближающейся холодной зиме, отсутствии на этом фоне электричества и росте тарифов ЖКХ "страшилками" СМИ. Он также обвинил представителей крупного бизнеса страны в создании искусственного дефицита энергоресурсов в республике. При этом Зеленский заверил, что ситуация в энергетической сфере на Украине в целом лучше, чем в других странах, и обещал, что тарифы для населения не вырастут.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация вокруг подготовки к отопительному сезону непростая, но в целом находится под контролем правительства. В частности, страна испытывает дефицит угля, с которым, по словам премьера, планирует справиться с помощью импортных закупок и увеличения собственной добычи.