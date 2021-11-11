Украина за 10 месяцев экспортировала больше электричества, чем импортировала

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Объемы экспорта электроэнергии Украиной за 10 месяцев почти втрое превысили объемы импорта. Об этом в четверг сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"За 10 месяцев экспорт составил 3 026 млн кВт/ч, импорт - 1 014 млн кВт/ч", - сообщила компания в Facebook.

При этом, по ее данным, в октябре импорт электроэнергии на Украину не осуществлялся ни из одной страны, а в сентябре - только в так называемый остров Бурштынской ТЭС из Румынии, он составил 0,028 млн кВт/ч. В "остров" входят Бурштынская тепловая электростанция, Калушская теплоэлектроцентраль и Теребля-Рикская гидроэлектростанция на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Экспорт электроэнергии в октябре составил 246,6 млн кВт/ч.

В компании добавили, что за 10 месяцев 2021 года больше всего электроэнергии было экспортировано в Венгрию - 1 333 млн кВт/ч (44% от общего объема), Польшу - 777,7 млн кВт/ч (25,7%) и Румынию (17,4%).

В четверг компания "Укрэнерго" сообщила, что Украина обратилась к Словакии с экстренным запросом помощи о поставках электроэнергии. Это было сделано для обеспечения операционной безопасности и чтобы избежать отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС". Страна также четвертый день подряд сохраняет объем импорта электроэнергии из Белоруссии. Коммерческие поставки электроэнергии оттуда возобновились с 6 ноября.